Rizeli gencin keçileriyle diyaloğu güldürdü

Rize'nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Ali Güney, köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

BİR TÜRLÜ LAF ANLATAMADI

Güney, armut ve salatalık yerken keçileri de ona eşlik etti.

Keçiler ile güldüren iletişiminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Güney, bir diğer görüntüde ise keçileri söylediği türkü ile dinlenmesini sağladı.

Rizeli gencin keçileriyle güldüren diyaloğu İZLE

Güney’in bu görüntüleri ise sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.