Rizeli vatandaş odun kaydırağı yaptı

Rizeli Abdullah Karaoğlu, Çayeli ilçesindeki çaylık arazisinin üzerine gölge yaparak çayın kalitesini düşüren dalları ve ağaçları temizledi.

PRATİK ZEKÂSINI KONUŞTURDU

Karaoğlu, geliştirdiği sistem ile çay arazisinde kalan odunları fazla bir insan gücü harcamadan kolaylıkla arazinin dışarısına çıkardı. Pratik zekâsını konuşturarak, geniş çaplı atık su borularını testere ile ikiye ayıran Karaoğlu, boruları çay arazisisin üzerine serdi. Böylelikle çay arazisi yamaçta olduğu için rahatlıkla kaydırak oluşturmuş oldu.

Rizeli'nin odun kaydırağı İZLE

EKSTRA İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ DUYULMUYOR

Oluşturduğu kaydırağın üst kısmından odunu koyan Karaoğlu, böylelikle rahatlıkla odunun aşağıya inmesini sağlamış oldu. Kurduğu bu sistem ile insan gücü kullanılmadan arazinin içerisinde kalan odunların, arazinin dışarısına kolayca çıkarılması sağlandı.