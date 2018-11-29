Romanlar Çingene Kızı çalıştayı istiyor

Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, ABD'nin Ohio eyaletindeki Çingene Kızı mozaiğinin parçalarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Kimileri mozaiğin Büyük İskender'e, kimileri ise bir tanrıçaya ait olduğunu söylüyor. Biz de Romanlar olarak bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bakanlığımızla birlikte bir çalıştay yapılmasını ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arzu ediyoruz" dedi.

İLİŞKİSİ ARAŞTIRILSIN TALEBİ

Ahmet Çokyaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin, Roman kültür ve tarihiyle ilişkisinin araştırılması gerektiğini söyledi.

"TARİHİ ZENGİNLİĞİMİZE DEĞER KATACAK"

Ahmet Çokyaşar, Romanlar arasında tartışılmaya başlanan bu konunun çözüme kavuşmasını beklediklerini söyleyerek, "Çingene Kızı olarak adlandırılan eserin Türkiye'nin tarihi zenginliğine değer kattığını ve Türkiye'ye getirilmesiyle Roman vatandaşların büyük sevinç yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.