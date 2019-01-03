Romantik Döneme damgasını vuran 73 duayen besteci

19. yüzyılda, sanatın her dalında olduğu gibi, müzik alanında da köklü değişimler yaşandı. Romantik Dönem adı verilen yıllarda anahtar kelime başkaldırıydı.

KURALCILIĞA KARŞI ÖZGÜNLÜK

Bu, kendisinden önceki onlarca yıl boyunca kabul edilen Klasisizm ( sanatta Antik Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutuma verilen döneme denir.)

Akımının kuralcı yapısına karşı özgünlüğü savunmak, iyi ile kötü ayrımını keskin çizgilerle ortaya koymak, duyguları, aşk, doğa ve ölüm gibi temaları ön plana çıkarmak demekti.

ÖZGÜR SANATÇILAR DEVRİ

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan Sanayi Devrimi ile 1789’daki Fransız Devrimi tüm dünyadaki toplumsal katmanları değiştiriyor.

Yeni iş alanları doğarken sanayi burjuvazisi ortaya çıkıyor, sanatta kuralları belirleyen aristokratlar geri planda kalınca özgür sanatçılar beliriyor. Böylece katı ilkelerle dolu Klasisizmin yerine Romantik Dönem benimseniyor.

Alman besteci Richard Wagner

DESTANSI ÖLÜMSÜZ ESERLER

Bu dönemde yaşayan klasik müzik sanatçılarının kimi tek eseriyle şöhreti yakalıyor. Kimi daha 18 yaşındayken yazdıklarıyla ölene dek ayakta alkışlanıyor.

Kimi muazzam ölçüde iyi keman çalıyor olması nedeniyle enstrümanların geliştirilmesine dolayı yoldan katkıda bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN ORTAK ÖZELLİK: ÜSTÜN YETENEK

Kimi de ülkesinde ulusal operaların kurulmasını sağlıyor. Isaac Albéniz, Edward Elgar, Richard Wagner, Niccolo Paganini, Giuseppe Verdi, Johann Strauss, Sergey Rahmaninov… 19. yüzyıl bestecilerinin ortak özelliği ise hepsinin üstün yetenekli olması

Rus besteci Sergey Rahmaninov

ACILAR GÖRKEMLİ SAHNELERDE

Destansı ve ölümsüz eserler ortaya koyan sanatçılar doğayı önemsiyor, sevdayı yüceltiyor, resim sanatından ve edebiyattan besleniyor. Goethe, Schiller ve Shakespeare’den yararlanıyorlar.





İtalyan ünlü besteci Niccolò Paganini

İŞLENEN TEMALAR

Sonsuza uzanan aşk, kahramanlık öyküleri, ıstırap, ihanet ile yoğun hayalgücü sahneye taşınıyor.

Romantik dönemde korno, trompet, tuba gibi enstrümanlar düzgün sesler çıkaran istikrarlı çalgılar haline getiriliyor.

Devasa konser salonları inşa edilince başta piyano olmak üzere tüm çalgıların teknik kapasiteleri geliştiriliyor, görkemli modern orkestralar yayıldı.



