RTÜK, dijital yayınları denetlemeye başladı

Son yıllarda teknolijinin gelişmesiyle birlikte, internet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV, PuhuTV, YouTube Premium gibi içerik üreticileri oldukça arttı.

Platformlar, başka yapımcılardan aldıkları yayınları kullanıcılarına ücret karşılığında sunmakla birlikte; yapımcılıklarını kendi üstlendikleri dizi, film, belgeselleri de izleyicilerin beğenisine sundu.

YAYGINLAŞMA NEDENİ KULLANIM ÖZGÜRLÜĞÜ

Bu platformlardan özellikle Netflix, diğerlerine göre ön plana çıkıyor.

Netflix'in popülaritesinin her geçen gün artmasının; televizyon kanalları, sinema salonları, uydu platformlarının pabucunun dama atılmasının temelinde, kullanıcıya sunduğu özgürlük yer alıyor.

RTÜK'E BAĞLANDI

Ancak Netflix ve diğerlerini takip edenleri üzecek bir gelişme yaşandı. İnternet üzerinden yayın yapan platformların RTÜK kontrolüne geçmesine karar verildi. O karar neticesi olarak denetleme bugün başladı.

CEZA GELEBİLİR

RTÜK'ün yayınlara para ya da kapatma cezasının verip vermeyeceği merak ediliyor.