RTÜK'ten Fox TV ile Halk TV'ye ceza

Halk TV'ye 'eleştiri sınırlarını aşmak', Fox TV'ye de 'tarafsızlık ilkesini esas almamak' gerekçesiyle ayrıca cezalar verildi. Böylece Fox TV'ye 1 milyon TL'ye yakın ceza kesilmiş oldu. Fox Ana Haber de 3 gün hiç yayınlanmayacak. Halk TV'ye ise yaklaşık 80 bin TL para cezası verildi. Halk Arenası programının ise 5 kez yayımlanması yasaklandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox TV sunucusu Fatih Portakal'ı Sarı Yelekler eylemleriyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ı ise Halk TV'de katıldıkları programda kullandıkları ifadeler nedeniyle eleştirmişti.

ERDOĞAN'IN AVUKATI RTÜK'E BAŞVURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda kanun hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması talebiyle RTÜK'e başvuruda bulunmuştu.