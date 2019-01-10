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Ruhani: Uzaya uydu yollayacağız

Ürettikleri füzelerden gurur duyduklarını açıklayan İran Cumhurbaşkanı, yeni hedeflerini açıkladı.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 13:09..
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İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin 2. ölüm yıl dönümü anma etkinliğinde konuşan Ruhani, İran'ın önümüzdeki haftalarda kendi yapımı roketlerle uzaya iki adet uydu göndereceğini açıkladı.

"FÜZELERDEN GURUR DUYUYORUZ"

ABD'nin Tahran'dan durdurmasını istediği İran'ın füze programına da değinen Ruhani, "Füze, bizim savunma silahımızdır ve bundan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın füze ve uzaya roket fırlatma teknolojisini nükleer başlık taşıyabilecek şekilde geliştirildiğini öne sürerek, Tahran'dan bu denemelerini durdurmaması halinde ağır ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

"ABD'YE RAĞMEN PROGRAMIMIZ SÜRECEK"

Hindistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'nin uyarılarına rağmen ülkesinin uzay ve füze programını sürdüreceğini söyledi.

Ruhani: Uzaya uydu yollayacağız

Ruhani: Uzaya uydu yollayacağız

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