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Ruhani'den ABD yaptırımlarına koronavirüs benzetmesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın maruz kaldığı ABD yaptırımlarını koronavirüse benzetti.

AA | 24.02.2020 - 09:29..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin son dönemde karşı karşıya kaldığı ABD yaptırımlarına koronavirüs benzetmesi yaptı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i kabul etti.

Ruhani'den ABD yaptırımlarına koronavirüs benzetmesi

"ABD YAPTIRIMLARI KORONA GİBİDİR"

ABD'nin ekonomik yaptırımların dışında gıda ve ilaç maddeleri noktasında da yaptırım uyguladığını savunan Ruhani, "Bu yaptırımların uygulanması terörizmdir. AB'nin bu noktada insani sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. ABD yaptırımları korona gibidir. Korkusu gerçekliğinden daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.

NÜKLEER ANLAŞMA

Nükleer anlaşmanın İran ile AB ve diğer Batılılar arasında güvenin tesis edilmesi için iyi bir temel olabileceğini ve bu noktadaki taahhütlerine bağlı kaldıklarını ileri süren Ruhani, bölgedeki su yollarının güvenliğinin geçmişe göre daha zayıf olduğunu ve Yemen, Suriye, Afganistan ve Irak gibi ülkelerde uygun güvenlik şartlarının bulunmadığını kaydetti.

Ruhani'den ABD yaptırımlarına koronavirüs benzetmesi

Ruhani, bölgenin ve enerji hatlarının güvenliğinin AB ve dünya için önemine değindi.

Schallenberg de nükleer anlaşmanın bölgenin huzur ve istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

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