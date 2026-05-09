Ruhi Çenet'ten 'virüslü gemiden çıkıp düğüne gitti' iddialarına yalanlama

Dünya bir kez daha panikte...

3 yıl 1 ay 24 gün süren pandeminin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) alarma geçiren söz konusu tehlikenin adı 'Hantavirüs' olarak açıklandı.

'MV Hondius' adlı gemi, Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşil Burun Adaları'na doğru seyahat ediyordu.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gemide bazı yolcularda virüse rastlanırken salgında şimdiye kadar sekiz şüpheli vakadan beşi doğrulandı.

Virüs nedeniyle 69 yaşındaki Hollandalı bir kadın, eşi ve bir Alman vatandaşı olmak üzere toplam üç kişi yaşamını yitirdi.

GEMİDE TANIDIK BİR İSİM

Gemideki 147 yolcu arasında Ünlü YouTuber Ruhi Çenet ve bir başka Türk çiftin de bulunduğu açıklandı.

Ruhi Çenet, Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların olduğu gemide günlerce seyahat ettiğini "Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu!" sözleriyle açıkladı.

KENDİLERİNİ İZOLE ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

New York Times'a da konuşan Ruhi Çenet, yaşanan ilk ölüm ve o kişinin eşinin durumu sonrası büyük bir sıkıntı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Bu sebeple de kameramanıyla birlikte kendilerini izole ettiklerini dile getirdi.

DÜĞÜNE KATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ancak tüm bunların ardından Ruhi Çenet'in İstanbul Çatalca'da bir düğünde çekilen ve günler önce paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak viral olurken bazı kullanıcılar Çenet'e tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Çenet, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Ünlü YouTuber, paylaşılan fotoğrafın Hantavirüs salgınından öncesine ait olduğunu savundu.

"HER İHTİMALE KARŞI KARANTİNA UYGULAMASINDAYIM"

YouTuber Ruhi Çenet, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyuna duyurulur:



Daha önce çekildiğim bir fotoğraf, 2 Mayıs'tan sonra çekilmişim gibi gösteriliyor.



Düğüne katıldığım tarihte, Hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı.



Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı karantina uygulamasındayım.



Hâlâ herhangi bir semptom göstermemekteyim.”