Rum Cumhurbaşkanı kalçasını kırdı

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, kız kardeşine kahve içmeye gitti.

Anastasiadis, daha sonra bir alışveriş merkezine geçti.

Rum Lider alışveriş merkezinde merdivenlerden yuvarlandı. RUM LİDER KALÇASINI KIRDI Korumaları tarafından Akdeniz Hastanesi’ne kaldırılan Nikos Anastasiadis’in, yapılan muayenesinde kalçasında femur başı kırığı saptandı.

Rum hükümet sözcüsü Prodromos, “Cumhurbaşkanı Anastasiadis, bugün Limassol’da bir kaza geçirdi. Bu sırada sağ bacağında femur başı kırığı oldu, ameliyat edilecek. Sağlık durumu risk altında değil” dedi.

Anastasiadis’in iyileşmesinin 6 hafta süreceği belirtildi.