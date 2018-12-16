Rum liderden komik doğalgaz paylaşımı önerisi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs meselesi ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

HER İKİ TARAFI KAPSAYAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Elindeki çözüm önerisinin her iki tarafı da kapsadığını iddia eden Anastasiadis, merkezi hükümetin büyük güç ve sorumluluklarda iki devlet arasında görev dağılımı yapmasının her iki tarafı da rahatlatacağını söyledi.

"NÜFUS ORANINA GÖRE BELİRLENSİN"

Adanın doğalgaz gibi zenginliklerinin paylaşılması konusunu da yorumlayan Rum lider, şunları dile getirdi: "Bu yüzden Kıbrıslı Türklere ve Türkiye’ye söylediğim gibi, Kıbrıs Rum kesiminde sahip olunanları kötüye kullanma ya da bunlardan faydalanma konusunda hiçbir soru işareti yoktur. Kararlaştırılan bir nüfus oranı var, 4'e 1 (4 Kıbrıslı Ruma karşılık 1 Kıbrıslı Türk) ve bu orana göre istediğimiz noktaya ulaşabilirsek doğal zenginliğin paylaşımını da bu şekilde yaparız."

(Akdeniz'de enerji fırsatçılığını ortaya çıkaran harita)

