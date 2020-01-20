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Rum yazar: Türklerle mücadele edemeyiz

Rum Cyprus Mail gazetesinde köşe yazarı olan Kristos Panayiotidis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kavga etmek yerine, iş birliği yapmanın gerektiği söyledi.

DHA | 20.01.2020 - 17:42..
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Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan arasında uzun süredir gerilime neden olan, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Uluslararası arenada her fırsatta konu hakkında destek arayan, belli ölçüde de ABD, Almanya, İsrail, Mısır gibi ülkelerden destek alan Rumlara, kendi gazetelerinden yerinde bir uyarı geldi.

"TÜRKİYE İLE ZITLAŞMAK ADAYI UÇURUMA ATMAKTIR"

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan Cyprus Mail gazetesinde bir yazı kaleme alan Rumların ünlü gazetecilerinden Kristos Panayiotides, "Türkiye ile coğrafi, ekonomik, nüfus, askeri ve diğer bütün verilere bakıldığında mücadele etmemiz mümkün değildir. Gelinen aşamada, Türkiye ile zıtlaşma, bu yönde politika gütme adayı uçurumdan aşağıya atmakla eş anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

"HAYALE KAPILMAYIN"

"Türkiye, bizim inandığımız canavar mı?" başlığıyla kaleme aldığı yazıda Panayiotides, "Türkiye'yi herhangi bir şekilde mağlup etmemiz veya geri çekilmeye zorlamamız olanak dışıdır. Bunun hayalini kuran vatanseverler bir hayal aleminde yaşamaktadırlar ve bundan uyandıklarında çok geç olacak. Bizim Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon meselesinde önemli bir aktör olarak tanımamız gerekmektedir. Türkiye zaten bunu sağlamak için uğraşmaktadır" dedi.

Rum gazeteci: Türkiye ile iş birliği yapmalıyız, mücadele edemeyiz -1

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