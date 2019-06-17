Rumlar kriz yaşıyor

Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için Fatih sondaj gemisiyle doğalgaz ve petrol aramaya devam ediyor.

Bu durum Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde büyük rahatsızlığa yol açtı. Geçtiğimiz günlerde provokatif bir karar alan Rumlar, Fatih gemisi personellerini tutuklama emri çıkardı.

TÜRKİYE DURDURULAMADI

Fatih sondaj gemimiz bölgede TSK unsurları tarafından korunuyor. Rumların aldığı kararı yerine getirebilmesi mümkün görünmüyor. Bu durumun farkında olan Rumlar Türkiye'yi Avrupa Birliği ve ABD'ye şikayet etti.





Ancak Rumlar tüm çabalarına karşın Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini durduramadı.

KRİZ VAR

Tüm çabalara karşın Türkiye'nin durdurulamaz bir güç olarak yoluna devam etmesi Rumlarda tartışmalara neden oldu. Rum yönetimi kriz yaşıyor.

"TÜRKİYE'NİN REHİNİ OLDUK"

Rum Politis gazetesi, yaşanan krizi, “Kıbrıs (Rum) nasıl Türkiye’nin rehini oldu. Fatih yüzünden çıkmazla karşı karşıya” manşetiyle dile getirdi.