Rumlar, Türkiye Doğu Akdeniz için saldırıyor

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor.

AB ise her defasında açıkça Rumlara ve Yunanlara destek veriyor.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili yeni bir adım daha geldi.

YAVUZ YENİ ARAMA BÖLGESİNDE

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ruhsat sahalarında Yavuz sondaj gemisinin, üçüncü sondaj faaliyetiyle ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği'nin (AB) öncelikle Birlik dayanışması kisvesiyle bu gerçeklikten uzak, ön yargılı, çifte standartlı politikalarını sona erdirmesi gerektiğini bildirdi.

Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, Yavuz sondaj gemisinin, cuma günü KKTC hükümetinin 2011'de Türkiye Petrollerine verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ada'nın güneyindeki "G" ruhsat sahasına intikal ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE KORSAN DEVLET"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanlığı, pazar günü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Rumlar, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri için; Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına uymadığını ve korsan bir devlet olduğunu ifade etti.