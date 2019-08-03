Rumların müzakere şartı: Doğalgaz aramayın

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında bölgede doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına hız verdi.

Bölgede 3 sondaj gemisi aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Yunanistan ve Rumların baskısıyla hareket eden Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırım kararı alsa da çalışmalara ara verilmedi.

Tüm ülkeler Türkiye karşısında yer alırken, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum basınına konuştu.

"RUM TARAFI DİYOR Kİ..."

Akıncı, "Rum tarafı diyor ki, 'Türkiye bölgede kazı yaptığı sürece müzakereler başlamaz.

"TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI İDEAL Mİ, İDEALİ UZLAŞMAKTIR"

'Sen kazıyorsan, ben de kazarım. Sen araştırma yapıyorsan, ben de yaparım. Gücüm varsa yaparım, gemim yoktu yapamazdım, şimdi artık gemim var. Ben de hem kendime ait gördüğüm kıta sahanlığında, hem de Kıbrıslı Türklerin bana yetki verdiği bölgede bu araştırmayı yaparım' diyor Türkiye. İdeali bu mu? İdeali uzlaşmaktır, anlaşmaktır.

KOMİTE KURULSUN ÖNERİSİ

Anlaşabilmenin şartı nedir? Konuşabilmektir. Bir komite kurup, bu konuları ele almak, birlikte planlamak, birlikte karar vermektir. Onun olmadığı bir noktada bir tarafın yaptığını, diğer taraf da yapmak zorundadır. Şu anda olan hadise de budur." ifadelerini kullandı.

"KAPALI MARAŞ İÇİN BM İLE ÇALIŞILMALI"

Kapalı Maraş'ın açılması konusunda da açıklamalar yapan Akıncı, şöyle devam etti; "Kapalı Maraş'ta ne yapacaksak, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası hukuk içinde olması lazım. BM ile çatışarak, anlaşmazlığa düşerek herhangi bir adım atılmaması lazımdır. Kıbrıs Türk tarafı sıkıntıya düşer. Yani orada bu kadar yıldır bir ölü kent var. Ne kadar süre daha böyle kalacak? Böyle kalmaması lazım. Ama açılış yöntemi bu mu olacak, BM kararlarına rağmen mi olacak? Ben, Kıbrıslı Türk lider olarak uluslararası hukuk ve BM çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum."