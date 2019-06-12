Rus gazeteciye destek veren 400 eylemci gözaltında

Rusya’da ‘uyuşturucu bulundurmak ve satmak’ suçlaması ile gözaltına alınan ve 7 Ağustos’a kadar ev hapsi verilen gazeteci Ivan Golunov, üzerindeki suçlamalar düşürülerek serbest bırakıldı.

400 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerel medya, Golunov’a destek için başlayan protestolarda 400 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

UYUŞTURUCU TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Rus basını, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Golunov’un üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını; kanında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığını duyurdu.

‘MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI’

Golunov’un gözaltına alınması, Rusya’nın en büyük üç gazetesinde aynı manşet ile duyurulmuş ve bunun medya özgürlüğüne yapılmış bir darbe olduğu belirtilmişti.

PROTESTOLAR SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA DA DEVAM EDİYOR

Golunov’un serbest bırakılması ardından da devam eden protestolarda protestocular, Golunov’u haksız yere gözaltına alan polislerin de hesap vermesini istiyor.