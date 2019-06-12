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Rus gazeteciye destek veren 400 eylemci gözaltında

'Uyuşturucu bulundurmak ve satmak' suçundan gözaltına alınan Rus Gazeteci Ivan Golunov'un serbest bırakılmasının ardından gösteri yapan bir grup, gözaltına alındı.

DHA | 12.06.2019 - 17:10..
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Rusya’da ‘uyuşturucu bulundurmak ve satmak’ suçlaması ile gözaltına alınan ve 7 Ağustos’a kadar ev hapsi verilen gazeteci Ivan Golunov, üzerindeki suçlamalar düşürülerek serbest bırakıldı.

400 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerel medya, Golunov’a destek için başlayan protestolarda 400 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rus gazeteciye destek veren 400 eylemci gözaltında

UYUŞTURUCU TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Rus basını, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Golunov’un üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını; kanında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığını duyurdu.

Rus gazeteciye destek veren 400 eylemci gözaltında

‘MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI’

Golunov’un gözaltına alınması, Rusya’nın en büyük üç gazetesinde aynı manşet ile duyurulmuş ve bunun medya özgürlüğüne yapılmış bir darbe olduğu belirtilmişti.

Rus gazeteciye destek veren 400 eylemci gözaltında

PROTESTOLAR SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA DA DEVAM EDİYOR

Golunov’un serbest bırakılması ardından da devam eden protestolarda protestocular, Golunov’u haksız yere gözaltına alan polislerin de hesap vermesini istiyor.

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