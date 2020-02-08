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Rus milletvekili helikopter kazasında öldü

Rusya’ya bağlı Tataristan’da düşen helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin hayatını kaybetti.

İHA | 08.02.2020 - 11:47..
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Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde, Rusya Parlamentosu milletvekili Ayrat Khairullin, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu, Vostok Trans isimli havacılık şirketine ait Bell 406 tipi helikopter düştü.

SİNYAL ALINAMADI

Helikopterden sinyal alınamaması üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı harekete geçti. Gece saatlerine doğru yaşanan kazada, helikopterin yeri tespit edildi.

Rus milletvekili helikopter kazasında öldü

MİLLETVEKİLİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Pilot ve yardımcısı helikopterden ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin’in ise helikopter enkazından cesedi çıkarıldı.

Rus milletvekili helikopter kazasında öldü

BİRÇOK BAKAN OLAY YERİNE GİTTİ

Yaşanan kazanın ardından milletvekilinin ölmesi ülkede şok etkisi oluştururken birçok milletvekilinin ve hükümet kabinesinden bakanların kazanın yaşandığı bölgeye gittiği belirtildi.

Rus milletvekili helikopter kazasında öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Helikopter kazasının nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken kazanın kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Rus milletvekili helikopter kazasında öldü

Rus milletvekili helikopter kazasında öldü

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