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Rus piyasalarında kayıplar devam ediyor

Moskova Borsası, günün ilk yarısında yüzde 3,15 değer kaybederek 2.243 puana düştü.

AA | 16.03.2020 - 11:51..
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Koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş, bu haftanın ilk gününde devam ediyor.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2,84 değer kaybederek 74,6 seviyesine, euro karşısında da yüzde 3,1 düşerek 83'e geriledi.

MOSKOVA BORSASI'NDA KAYIP

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 3,15 değer kaybederek 2.243 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 1,83'ün üzerinde azalarak 973 puana kadar geriledi.

Rus piyasalarında kayıplar devam ediyor

YATIRIMCILARIN RİSK İŞTAHI AZALDI

Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 6,2 gerileyerek 31,76 seviyesinden işlem görüyor.

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