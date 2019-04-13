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Rus polisi DEAŞ militanlarıyla çatıştı: 2 ölü

Rusya’nın Tümen kentinde, Rus güvelik güçleri DEAŞ'a karşı operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada 2 militan öldürüldü.

DHA | 13.04.2019 - 14:01..
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Rusya Terörle Mücadele Komitesi, Tümen kentinde iki DEAŞ militanının bulunduğu tespit edilen bir eve yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin silah bırakmaları ve teslim olmaları yönündeki çağrısına militanların ateş açarak karşılık verdikleri belirtilen açıklamada, “Bunun sonucunda çıkan çatışmada teröristler etkisiz hale getirildi.” denildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde; operasyonda tankların, zırhlı araçların ve özel timlerin yer aldığı, çatışma bölgesinde yaklaşık 1,5 saat boyunca silah seslerinin duyulduğu, 100’ü aşkın kişinin tahliye edildiği ve elektriklerin kesildiği belirtildi.

RUS POLİSİ ZARAR GÖRMEDİ

Operasyonda, Rus polisinden ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. DEAŞ militanlarının etkisiz hale getirilmesinin ardından girilen hücre evinde iki adet el yapımı bombanın, silahların ve örgütsel yayınların ele geçirildiği belirtildi.

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