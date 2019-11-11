Rus tarihçi sevgilisini vahşice öldürdü

St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nde görev yapan tarihçi Oleg Sokolov, iki gün önce buzlu Moyka Nehri’ne düştü.

Güvenlik güçleri tarafından nehirden çıkarılan Rus tarihçinin sorgusunda, 24 yaşındaki sevgilisi Anastasiya Yeşenko’yu öldürdüğünü itiraf ettiği açıklandı.

KANLI TESTERE BULUNDU

Rus basını, ünlü tarihçinin cesedi yok ettikten sonra Fransız İmparatoru Napolyon kılığında intihar etmeyi planladığını yazdı. Rus polisi, Sokolov’un evinde yaptığı aramada Yeşenko’nun vücudunun diğer kısımları ile birlikte kanlı bir testere buldu.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜP TESTEREYLE KESTİ

‘Hipotermi’ nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenilen Oleg Sokolov, ilk ifadesinde, sevgilisi Yeşenko’yu 7 Kasım’da bir münakaşa sonrası “yanlışlıkla öldürdüğünü” söyledi. Buna göre; Sokolov, ardından genç kızın kollarını ve bacaklarını testereyle vücudundan ayırdı. Anastasya Yeşenko’nun, Fransız tarihi üzerine eğitim aldığı ve Sokolov ile akademik çalışmalar yaptığı belirtildi.

FRANSA ŞEREF NİŞANI'NA DEĞER GÖRÜLMÜŞTÜ

Napolyon Savaşları konusunda uzman olan Doç Dr. Sokolov, 2003 yılında Fransa Şeref Nişanı’na değer görülmüştü. Rusya Askeri Tarihi Birliği Başkanı olan Sokolov, Napolyon dönemine ilişkin çekilen filmlerde birçok Avrupalı yayıncıya teknik danışmanlık hizmeti de vermişti. Fransız AFP haber ajansına konuşan Sokolov’un avukatı, pişmanlık yaşayan müvekkilinin “suçunu kabul ettiğini” ve polisle iş birliği yaptığını söyledi.