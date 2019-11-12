Rus uzay üssünde 169 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldı

Rusya'nın, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'ne olan bağımlılığı azaltmak için inşa ettiği Vostoçniy Uzay Üssü inşaatında, yeni bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Rusya'nın doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatına ayrılan 1.4 milyar doların, 169 milyon dolarlık bölümünün çalındığını açıkladı.

BİRÇOK YOLSUZLUK YAPILDI

Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatında yaşanan yolsuzluklar nedeniyle onlarca dava açıldığını hatırlatan Peskov, çalınan 169 milyon doların 53.8 milyon dolarının devlete geri verildiğini belirtti.

Putin, Moskova'da yapılan kabine toplantısında, Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatına dair açılan düzinelerce ceza davası ve yaşanan mahkumiyetler nedeniyle, uzay üssündeki çalışmaların yoluna konulamadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Rus yetkililer, 2014-2018 yılları arasında üssün inşaat süresince toplam 17 bin ihlal tespit ederken, yolsuzluklar nedeniyle projeye verilen toplam zararın 150 milyon dolar düzeyinde olduğu bildirilmişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.