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Ruslar dolara karşı altına yatırım yapıyor

Dolara bağımlılığı azaltma politikası izleyen Rusya Merkez Bankası, dünyanın en çok altın rezervine sahip oldu.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 09:36..
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Rusya, ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle ekonominin dolara bağımlılığını azaltmak için çabalarını sürdürürken, Rusya Merkez Bankası'ndan çalışmaların meyve verdiğini gösteren önemli bir açıklama geldi.

REKOR KIRDI

Bankanın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre 1 Nisan 2019 itibarıyla Rusya'nın altın rezervleri 487.8 milyar dolar oldu. Bu, Rusya'nın altın rezervleri bakımından Mart 2014'ten bu yana geçerli olan rekoru kırdığı anlamına geliyor.

Ruslar dolara karşı altına yatırım yapıyor

Petrol fiyatlarının düşmesi ve rublenin değer kaybetmesi sonucu altın rezervlerinin azalmaya başladığı Rusya'da rezervlerdeki artış trendi, en düşük seviyenin (356 milyar dolar) görüldüğü Mayıs 2015'ten bu yana devam ediyor.

RUSYA MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİ

Rusya Merkez Bankası ekonomide dolara olan bağımlılığı azaltmak için bir süredir dolar rezervlerini elden çıkarıp altına yatırım yapıyor. Altın rezervlerinde rekor kırılmasında, Merkez Bankası'nın bu politikası etkili oldu.

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