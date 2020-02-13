Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı, insansız hava aracından çekilmiş olan görüntülerde yolda İdlib’e doğru ilerleyen askeri araçların yer aldığı konvoy görülüyor.

Konvoydaki araçların tek tek hedef olarak gösterilmesi Rusların Esad'a olan desteğini bir kez daha ortaya koydu.

ERDOĞAN RUSLARI UYARMIŞTI

İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerine yönelik düzenlediği hain saldırıdan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın." uyarısında bulunmuştu.

Türk askeri konvoyu görüntülendi