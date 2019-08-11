Ruslar, kendini imha edebilen uydu geliştirdi

Roscosmos, arızalanması veya çalışamaz duruma gelince kendi kendini imha eden bir uydunun patentini aldı.

YÖRÜNGEDE BUHARLAŞACAK

Uydunun yapımında kullanılan malzemeler belirli bir sıcaklıkta süblimleşebiliyor, yani uydu yörüngede buhar haline gelebiliyor.

Patentte imha edilmesi gerektiğinde Dünya’dan uyduya bir sinyal gönderilmesi öngörülüyor.

UZAYDA ÇÖP BİRİKMESİ ÖNLENECEK

Ayrıca uydu üzerinde imha edilmesi gerektiğinde kaldırılan özel bir koruyucu katman bulunuyor.

Geliştirilen uydu ile uzay çöpü sorununun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YÖRÜNGEDEKİ CİSİMLERİN YÜZDE 87'Sİ ÇÖP

Nitekim Dünya’nın yörüngesinde şu anda Sovyetler Birliği ve ABD tarafından gönderilmiş çok sayıda yakıt tankları ve nükleer güçlü uydunun yanı sıra astronotların uzay yürüyüşleri sırasında düşürdükleri aletler ve daha birçok başka şey bulunuyor. Bu cisimler saatte 28 bin kilometre hızla hareket ediyor.

NASA’nın tahminlerine göre, gezegenimizin etrafında 20 bin suni cisim bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise 16 bin kadar bu tür cismin bulunduğunu ve bunların yüzde 87’sinin uzay çöpü olduğunu belirtiyor. Uzay çöpleri yeni fırlatma işlemleri için kaydadeğer sorunlara yol açıyor.