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Rusların yerli SUV'u Aurus Komendant

Rusya'nın yerli otomobil üretici Aurus'un ürettiği yeni SUV modeli Rolls-Royce'un Cullinan'ın modeline benzetiliyor.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 16:31..
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Rusların yerli SUV'u Aurus Komendant

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracını da üreten Aurus'un yeni SUV modeli görüntülendi.

Komendant adındaki yeni model prototip halinde olduğu için üzerindeki desenle dikkat çekti.

600 BEYGİR GÜCÜNDE

Aurus Komendant modelinde 4.4 litrelik, 598 beygir gücüne ve V 880 Nm tork çıkışına sahip V8 motorunu kullanacak.

Aurus araçlarının üretildiği Kortej projesi, Moskova'daki Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü (NAMI) tarafından yürütülüyor.

Rusların yerli SUV'u Aurus Komendant

ROLLS-ROYCE'A BENZETİLDİ

Komendant'ın özellikle ön kısmı Rolls-Royce'un Cullinan modeline benzetildi.

Rusların yerli SUV'u Aurus Komendant

Rusların yerli SUV'u Aurus Komendant

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