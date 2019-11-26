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Rusya, 2020'de yeni S-400'ün sinyalini verdi

Amerika'nın tüm tehditlerine rağmen Rusya'dan aldığımız S-400 hava savunma sistemlerine, bir yenisi daha ekleniyor.

AA | 26.11.2019 - 12:07..
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Rusya, bu yıl Türkiye’ye 2.5 milyar dolar değerinde dört adet S-400 sevkiyatı yaptı.

Anlaşmada ayrıca bir adet S-400 sevkiyatı daha yapılması opsiyonu da yer alıyordu.

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400'le ilgili yeni anlaşmanın 2020’de imzalanacağını söyledi.

TÜRKİYE İLE BÜYÜK PLANLAR VAR

Miheyev, “2020 yılının ilk yarısında anlaşma belgelerinin mzalanması aşamasına geçmeyi umuyoruz. Ancak Türkiye ile askeri-teknik alanda olan işbirliğimizin S-400’le sınırlı olmadığını vurgulamak isterim. Önümüzde büyük planlar var” dedi.

Öte yandan radarları kurulan S-400'den dün, ilk görüntüler gelmişti.

Rusya, 2020'de yeni S-400'ün sinyalini verdi

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