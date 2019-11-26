Rusya, 2020'de yeni S-400'ün sinyalini verdi

Rusya, bu yıl Türkiye’ye 2.5 milyar dolar değerinde dört adet S-400 sevkiyatı yaptı.

Anlaşmada ayrıca bir adet S-400 sevkiyatı daha yapılması opsiyonu da yer alıyordu.

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400'le ilgili yeni anlaşmanın 2020’de imzalanacağını söyledi.

TÜRKİYE İLE BÜYÜK PLANLAR VAR

Miheyev, “2020 yılının ilk yarısında anlaşma belgelerinin mzalanması aşamasına geçmeyi umuyoruz. Ancak Türkiye ile askeri-teknik alanda olan işbirliğimizin S-400’le sınırlı olmadığını vurgulamak isterim. Önümüzde büyük planlar var” dedi.

Öte yandan radarları kurulan S-400'den dün, ilk görüntüler gelmişti.