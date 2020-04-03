Rusya, akıllı telefon yazılım yasasını erteledi

Rusya, bir süredir yerli yazılım kullanmayan elektronik cihazları ülkede yasaklamak için çalışmalar yapıyordu.

Örneğin ülkede satılan yabancı menşeli telefonlarda, Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmiş, ancak Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler buna karşı çıkmıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını geçtiğimiz yıl kabul etmişti.

Duma’da kabul edilen tasarıya göre, ülkede satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların, fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

OCAK 2021'E ERTELENDİ

Rusya'da satılan tüm akıllı telefonların, bilgisayarların ve akıllı TV'lerin, önceden yüklü Rus yazılımı ile satılmasına ilişkin karar 2021'in Ocak ayına ertelendi.

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yerli yazılımların nasıl cihazlara yükleneceği konusunda son kararı, Rus hükümeti verecek. Ayrıca yasağa uymayan şirketlere de ciddi para cezaları kesilecek.