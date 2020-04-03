taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6581
Euro
7.2306
Altın
1611.61
Borsa
89510.88
Gram Altın
344.662
Bitcoin
45005.19

Rusya, akıllı telefon yazılım yasasını erteledi

Rusya'da satılan elektronik cihazların Rus yazılımı yüklenerek satılması ile ilgili karar gelecek yıl devreye girecek.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Rusya, akıllı telefon yazılım yasasını erteledi

Rusya, bir süredir yerli yazılım kullanmayan elektronik cihazları ülkede yasaklamak için çalışmalar yapıyordu.

Örneğin ülkede satılan yabancı menşeli telefonlarda, Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmiş, ancak Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler buna karşı çıkmıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını geçtiğimiz yıl kabul etmişti.

Duma’da kabul edilen tasarıya göre, ülkede satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların, fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

rusya

OCAK 2021'E ERTELENDİ

Rusya'da satılan tüm akıllı telefonların, bilgisayarların ve akıllı TV'lerin, önceden yüklü Rus yazılımı ile satılmasına ilişkin karar 2021'in Ocak ayına ertelendi.

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yerli yazılımların nasıl cihazlara yükleneceği konusunda son kararı, Rus hükümeti verecek. Ayrıca yasağa uymayan şirketlere de ciddi para cezaları kesilecek.

Instagram: @eshteknoloji

Rusya, akıllı telefon yazılım yasasını erteledi

Rusya, akıllı telefon yazılım yasasını ertelediRusya, akıllı telefon yazılım yasasını erteledi

Rusya, akıllı telefon yazılım yasasını erteledi

Rusya, akıllı telefon yazılım yasasını erteledi

Rusya, akıllı telefon yazılım yasasını erteledi

İlginizi Çekebilir
Samsung'un fabrikasında koronavirüs tespit edildi
Samsung'un Güney Kore'deki fabrikasında çalışan bir işçi koronavirüse yakalandı.
Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren hesapları sildi
Twitter, paylaşımlarında Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı toplam 7 bin 891 hesabı sildiğini açıkladı.
Call of Duty: Warzone hilecilerle doldu taştı
Call of Duty'nin yeni battle royale oyunu Warzone oyuncuları, hilecilerden oyunun oynanamaz hale geldiğini söylüyor.
Astronot olmak için NASA'ya 12 bin başvuru yapıldı
NASA, Artemis projesi için yaptığı astronot alımına 12 binden fazla kişinin başvurduğunu açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de korona hastaları ölüme terkedilebilecek
İngiltere'de korona hastaları ölüme terkedilebilecek
55
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
86
Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı
Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı
21
Koronavirüsten ölen hamile kadının bebeği kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen hamile kadının bebeği kurtarılamadı
31
Trump'ın ikinci testi de negatif çıktı
Trump'ın ikinci testi de negatif çıktı
55
İstanbul otizme dikkat çekmek için maviye büründü
İstanbul otizme dikkat çekmek için maviye büründü
12
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 150 kişi karantinada
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 150 kişi karantinada
10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir