Rusya BM'de Esad'ın saldırılarını savundu

Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi, İdlib'de askerlerimizin şehit olduğu saldırının ardından acil olarak toplandı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İdlib konulu BM Güvenlik Konseyi oturumunda açıklamalarda bulundu.

Nebenzya, Esad'ın Suriye topraklarında faaliyet gösteren gruplara karşı meşru yanıt hakkına sahip olduğunu belirtti.

Esad rejimini destekleyen Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzya, Suriye'deki grupların son model techizatlara sahip olduğu belirterek, "Video görüntüleri ve fotoğraflar var; grupların Batılı askeri teçhizatların -drone'lar, zırhlı araçlar, füzeler, tanksavar ve uçaksavar ekipmanlar- tam anlamıyla son modeliyle donatıldığı açıktır." ifadesini kullandı.