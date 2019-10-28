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Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü geçirilmesine ilişkin açıklamalara şüpheyle yaklaştıklarını belirtti.

AA | 28.10.2019 - 01:23..
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Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Konaşenkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiği yönündeki açıklamasına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"ŞÜPHE UYANDIRIYOR"

Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını belirten Konaşenkov, "Bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının artması, operasyonun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüphe uyandırıyor." ifadesini kullandı.

"GÜVENİLİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ"

Konaşenkov, ABD ve operasyona katılan ülkelerin, Bağdadi'nin El Kaide kontrolündeki bölgede bulunduğuna dair kanıt göstermeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değil." diye konuştu.

"BAĞDADİ'NİN 'BİR DEFA DAHA' ÖLMESİNİN OPERASYONEL ÖNEMİ YOK"

Rusya'nın, ABD ve koalisyon güçlerinin son günlerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hava saldırısı gerçekleştirdiklerini tespit etmediğine de dikkati çeken Konaşenkov, "ABD uçaklarının İdlib üzerinden gerçekleştirdikleri uçuşlarda herhangi bir yardımın yapıldığı bilgisine sahip değiliz." dedi. Konaşenkov, "DEAŞ'ın Suriye ordusu tarafından 2018'in başlarında Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle son yenilgisinden bu yana, Bağdadi'nin 'bir defa daha' ölmesinin, Suriye'deki durum ya da İdlib'de kalan teröristlerin eylemleri üzerinde hiçbir operasyonel önemi yoktur." yorumunu yaptı.

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

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