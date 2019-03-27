Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya gelecek.

ANTALYA'YA GELECEK

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, 29 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) alt birimi Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 8 NİSAN'DA RUSYA'YA GİDECEK

Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu dışişleri bakanlıkları arasında, 2019-2020 İstişare Planı imzalanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 8 Nisan'da, Rusya'ya gitmesi bekleniyor.