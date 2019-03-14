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Rusya ile Kazakistan ortak tatbikat yapacak

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Kazakistan ile tatbikat yapacaklarını söyleyerek Kazakistan’ın, Rusya’nın Orta Asya’daki en önemli müttefiki olduğunu söyledi.

İHA | 14.03.2019 - 09:41..
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Birinci Bakan Yardımcısı Valery Gerasimov, Kazakistan ile Rusya arasındaki askeri iş birliği üzerine açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Kazakistan ortak tatbikat yapacak

PLANLAMALAR SORUNSUZ İLERLİYOR

Gerasimov, Kazakistan’ın, Rusya’nın en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu söyleyerek, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay İşbirliği Teşkilatı gibi oluşumlar sayesinde Kazakistan ile ilişkilerini her geçen gün artırdıklarını ifade etti. Gerasimov, Kazakistan ile ortak hava sahası savunma sistemleri konusunda ve orduların iş birliği konularında ortak planlamaların sorunsuz ilerlediğini dile getirdi.

Rusya ile Kazakistan ortak tatbikat yapacak

RUSYA AÇISINDAN KAZAKİSTAN'IN ÖNEMİ

Kazakistan ile ortak tatbikat kararı Gerasimov, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Murat Maykeev ile Moskova’da yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Yaptığımız görüşmedeki en önemli konu, 2 ülkenin 2019 yılı içerisinde Merkez 2019 adı altında ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmek oldu.” dedi.

Gerasimov, Kazakistan ile Rusya ilişkilerinin boyutundan da bahsederek, Kazakistan’ın Rusya açısından Orta Asya’daki en güvenilir ülke ve stratejik ortak olduğunu ifade etti.

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