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Rusya, İran ve Türkiye parlamenterleri buluşacak

Üç ülke, 10 Nisan'da Duma'da bir araya gelerek gündeme ilişkin sorunları konuşacak.

DHA | 04.04.2019 - 14:23..
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Rusya, İran ve Türkiye’nin parlamentolarının uluslararası ilişkiler komitelerinin ortak toplantısının 10 Nisan’da, Duma’da düzenleneceği ve özellikle Suriye’deki durumun görüşüleceği bildirildi.

İLK ORTAK TOPLANTI

Federasyon Konseyi’nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, “Duma’da Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye ve İran’ın parlamentoları, Rusya Federal Meclisi'nin uluslararası ilişkiler komitelerinin ilk ortak toplantısına katılacak.” denildi.

RAPOR SUNACAK

Görüşülecek konular arasında Suriye’deki durum bulunuyor. Açıklamada, “Konstantin Kosaçev, ülkedeki durum hakkındaki durum ve barış sürecine ilişkin perspektiflere ilişkin raporu sunacak.” denildi.

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