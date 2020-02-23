Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti

Japonya'daki yolcu gemisinde karantina süreci sona erdi.

Rusya, gemideki 8 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu. Söz konusu kişilerden 3'ünde koronavirüs bulunduğu belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, "8 vatandaş Rusya'ya döndü, gemide oldukları sırada 3 vatandaşta yeni tip korona virüsüne rastlanmıştı. Diğer Rusya vatandaşları ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel uçağı ile yolculuk yapmayı reddetti." dedi.

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA KALACAKLAR

Tahliye edilen 8 kişi Tataristan'ın başkenti Kazan'da özel bir sağlık merkezinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Golikova, koronavirüs taşıyan 3 kişinin ise tedavisine devam edildiğini aktardı.