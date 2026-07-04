Rusya lideri Putin: Ukrayna'nın askeri sanayisine saldırılar sürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan birliklerin komutanlarıyla görüşme yaptı.

Ukrayna'nın savaş alanındaki 'sözde sonuçlarına ilişkin hayali verilerle' bilgilendirme ve propaganda operasyonu yürüttüğünü ifade eden Putin, hem Kiev yönetiminin hem de 'sözde Avrupalı hayali barış gücü temsilcilerinin' gerçek amacının barış değil, Rusya ile savaşın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

Putin, Avrupa'nın açıklamalarıyla ve pratik eylemleriyle 'son Ukraynalıya kadar savaşın devam etmesi' yönündeki Avrupalı yöneticilerin gerçek niyetine ilişkin varsayımları doğruladığını dile getirdi.

"KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYIZ"

Putin, "Bazı Avrupa Birliği liderlerinin 7 Haziran 2026 tarihli ortak açıklamasında Kiev rejiminin insansız teknolojileri yenilikçi şekilde kullanmasını memnuniyetle karşıladıkları ifade ediliyor. Evet, onların ifadesiyle 'yenilikçi' kullanım. Acaba bununla bizim sivil tesislerimize, sivil altyapımıza, sivillerin ve çocukların bulunduğu ulaşım araçlarına, öğrenci yurtlarına yönelik saldırıları da mı kastediyorlar? Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi altyapısına ve onun işleyişini sağlayan tesislere yönelik yoğun ve grup halinde saldırıların sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü onların bu fikirleri gündemde ve hayata geçiriliyor. Biz de buna uygun şekilde karşılık vermek zorundayız" diye konuştu.

"KONSTANTİNOVKA ELE GEÇİRİLDİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Putin'e Ukrayna’daki cephe hattındaki durumla ilgili bilgi verdiğini belirtti.

Ukrayna ordusunun Slavyansk-Kramatorsk savunma hattını ele geçirme konusunda çok önemli bir adım atıldığını aktaran Peskov, Donetsk bölgesinde bulunan Konstantinovka şehrini Rus ordusunun tamamen ele geçirdiğini bildirdi.

Şehrin stratejik olarak önemine değinen Peskov, "Konstantinovka, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bir savunma bölgesine dönüştürülmüştü ancak şimdi tümüyle Rus ordusunun kontrolü altında" ifadelerini kullandı.