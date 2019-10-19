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Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Rusya Federasyonu, gerçekleştirdiği tatbikatta S-400 hava ve füze savunma sistemini test etti.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 06:54..
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Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Türkiye, ABD yönetiminin Patriot hava savunma sistemini satmaya yanaşmaması üzerine Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi aldı.

Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

ABD, F-35 İLE YANYANA İSTEMİYOR

Amerika bu konuda Türkiye'yi tehdit etmiş, hatta Türkiye'nin ortak olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmıştı.

ABD'nin F-35'lerle yanyana olmasını istemediği Rus yapımı S-400 hava ve füze savunma sistemi, Rusya tarafından tatbikatta test edildi.

Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

TÜM SALDIRILARI PÜSKÜRTTÜ

Alçak irtifa, hızlı ve yüksek manevra kabliyetli hedeflerde test edilen S-400 hava ve füze savunma sistemi tam not aldı.

S-400 birimleri, uçak ve helikopterlerin konvansiyonel silah saldırılarını püskürttü.

S-400 hava ve füze savunma sisteminin tatbikat görüntüleri VİDEO

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