Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Rusya Federasyonu, gerçekleştirdiği tatbikatta S-400 hava ve füze savunma sistemini test etti.

2 yaşındaki Alexander, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine içerleyip durumu babasına şikayet etti.

İstanbul'da yapılan operasyonda FETÖ'nün sözde Bartın il imamı ve Ulus ilçe imamı yakalandı.

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Robert Pattinson: Batman kahraman değil

Yeni Batman filminde Bruce Wayne'i canlandıracak olan Robert Pattinson, Batman'in bir kahraman değil, daha komplike bir karakter olduğunu söyledi.