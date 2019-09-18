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Rusya S-400'lerle tatbikatı yaptı

ABD'nin Türkiye almasın diye büyük baskılar yaptığı S-400'ler Rusya'daki tatbikatta ateşlendi.

AA & Ensonhaber | 18.09.2019 - 20:51..
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Rusya S-400'lerle tatbikatı yaptı

Rusya Merkez 2019 adlı dev Uluslararası tatbikata evsahipliği yapıyor.

Tatbikata Rusya'nın yanı sıra Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan orduları da katılıyor.

Tatbikatta yer alan asker sayısı 128 binin, savaş teçhizatı sayısıysa 20 binin üzerinde. Bölgede yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15 savaş gemisi de var.

Rusya S-400'lerle tatbikat yaptı VİDEO

S-400'LER DE KULLANILDI

Tatbikatta Rusya’nın S-400 Hava savunma sistemleri de kullanıldı.

FÜZELER TEK TEK ATEŞLENDİ

Tatbikatın ana konusu Uluslararası Terörle Mücadele ve Orta Asya’da Güvenliğin Sağlanması. Bu amaçla ilk aşamada durum keşfi ve hava saldırılarına karşı savunma önlemler test ediliyor.

İkinci aşamada ise farklı uluslardan oluşan ordu farazi düşmana saldırı düzenleyecek.

Merkez-2019 Askeri Tatbikatı, 21 Eylül'de sona erecek.

Rusya S-400'lerle tatbikatı yaptı

Rusya S-400'lerle tatbikatı yaptı

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