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Rusya: SMO destek vermeyi durdurun

Rusya, Esad rejimi güçlerinin ağır kayıplar vermesinin ardından Türkiye'ye, SMO'ya destek vermemesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 06:34..
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Rusya: SMO destek vermeyi durdurun

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye'ye, Suriye Milli Ordusu'na destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma çağrısı yaptı.

Türkiye destekli SMO'nun Kminas ve Neyrab bölgelerinde Esad rejim güçlerinin savunmasını Türk ordusunun desteğiyle kırdığını vurgulayan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, şu açıklamayı yaptı:

"TÜRK TARAFINI DESTEK VERMEYİ DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

"Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin militanlara destek verdiği ilk vaka olmadığına dikkat çekmek isteriz. Türk tarafını teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurmaya çağırıyoruz."

ESAD'IN SAVUNMASI KIRILDI

SMO'nun, Kminas-Neyrab hattındarejime yönelik saldırıları çok sayıda zırhlı tankla gerçekleştirdiğini ve Türk ordusunun buna topçu ateşiyle destek verdiğini aktaran Merkez, Esad rejimi güçlerinin savunmasının bunun sonucunda kırıldığını belirtti.

Rusya, Türkiye'nin SMO'ya desteğini görüntüledi VİDEO

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