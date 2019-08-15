Rusya, Türkiye'den Esad'ı dikkate almasını istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan harekata ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rus sözcü Zaharova, "Terörle mücadele faaliyetleri için Şam'ın onayı alınmalı. Burada egemen bir ülke söz konusu olduğu için bu, ilk ve mutlak şarttır. Bu, Rusya'nın hiçbir şekilde değişmeyen ilkesel duruşu olup, Türkiye tarafından düzenlenen harekatlar için de geçerlidir.

İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Hiç kuşkusuz, Türk partnerlerimizle iletişim halindeyiz. Halihazırda çözülen ve henüz çözüm bulunmayan sorular var ancak bu, egemen bir ülke olarak Suriye'nin topraklarını kontrol etmesi gerektiği ve topraklarında yaşananlara ilişkin kararlar alma hakkına sahip olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz." diye konuştu.