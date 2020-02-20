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Rusya, Türkiye'nin SMO'ya desteğini görüntüledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye Milli Ordusu'na destek veren TSK kuvvetlerine ait görüntüleri paylaştı.

AA & Ensonhaber | 20.02.2020 - 18:04..
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Suriye'de gerilim yükseldi.

İdlib'de Rusya tarafından desteklenen rejim güçleri Türk askerlerini hedef aldı.

Kalleş saldırıda 2 askerimiz şehit düştü 5 askerimiz ise yaralandı.

Türk Silahı Kuvvetleri, saldırıya anında karşılık verdi ve 50 rejim askerini öldürdü.

Yaşananların ardından Rusya tarafındanTürkiye mesaj dolu görüntüler paylaşıldı.

SİZİ İZLİYORUZ MESAJI

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'na destek veren Fırtına OBÜS'lerinin görüntülerini paylaştı.

Görüntüler, Rus İHA'ları tarafından kaydedildi.

Rusya, Türkiye'nin SMO'ya desteğini görüntüledi VİDEO

Rusya, Türkiye'nin SMO'ya desteğini görüntüledi

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