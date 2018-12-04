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Rusya Ukrayna limanı üzerindeki blokajı kısmen kaldırdı

Rusya; Ukrayna ile yaşadığı gerginlik sonrasında, Azak Denizi'ndeki deniz limanını, kısmen tekrar hizmete sundu.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 11:35..
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Rusya, Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile yaşanan gerginlik sonrası kontrolüne aldığı Azak Denizi'ndeki deniz limanını kısmen açtı.

"BLOKAJ KISMEN KALDIRILDI"

Ukrayna Kalkınma Bakanı Volodymyr Omelyan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Omelyan, "Berdyansk ve Mariupol limanları üzerindeki blokaj kısmen kaldırıldı. Gemiler limanlara giriş ve çıkış yapabiliyor." dedi.

Rusya ile Azak Denizi’nde patlak veren gemi krizinin ardından, sıkıyönetim ilan eden Ukrayna yönetimi, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası’na yabancıların girişini geçici olarak yasaklamıştı.

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