Rusya Ukrayna limanı üzerindeki blokajı kısmen kaldırdı

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani, "Amerika şunu bilmeli ki, İran petrol ihraç edemezse Körfez'deki hiçbir ülke petrol ihraç edemez." diye konuştu.

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2018'de en fazla satılan araçlar

2018 yılında en çok satılan araç toplamda 74 bin 303 ile Renault oldu. Bunu 58 bin 483 ile Volkswagen takip etti. Fiat ise 58 bin 212 ile üçüncü sırada yer aldı.