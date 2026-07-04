Rusya: Ukrayna, Moskova’ya 200’den fazla İHA'yla saldırdı

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta 4. yıl geride kaldı.

Savaş sürecinde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın Moskova'ya yeni saldırılar düzenlediğine dair açıklama yaptı.

200'DEN FAZLA İHA

Sobyanin açıklamasında, 24 saatte 200’den fazla İHA'nın Moskova bölgesine doğru uçtuğunu belirtti.

62 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Çoğu İHA’nın uzaktan hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini aktaran Sergey Sobyanin, Moskova’ya yaklaşan 62 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü ifade etti.

İHA TESPİT EDİLEN BÖLGELER

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün Moskova saatiyle 20.00’den bu sabah 07.00’ye kadar hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve Leningrad bölgeleri olmak üzere Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar bölgeleri ile Kırım yarımadası, Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde 389 uçak tipi Ukrayna İHA'sını tespit edip imha ettiği bilgisi verildi.