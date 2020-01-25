Rusya'nın Ekaterinbug şehrinde sirkten kaçan 2 fil, şehir merkezine doğru yürümeye başladı. Kalabalığın içine doğru giden filleri görenler ise büyük korku yaşadı.

AYAĞINA HALATLAR BAĞLANDI

Bunun üzerine polisler tarafından şehir merkezinde önlemler alınmaya başlandı. Fillerin kaçtığı sirk yetkilileri de kaçan filleri yakalamak için şehir merkezine geldi.

Yük kamyonlarının hazır tutulduğu yakalama operasyonunda fillerden biri ayaklarına büyük halatlar bağlanarak yakalanıp ardından sirke geri götürüldü.

Rusya'da 2 fil sirkten kaçtı ViDEO







YAKALANMAMAK İÇİN YERE YATTI

Diğer fil ise kendisini yakalamaya çalışanlara büyük zorluk çıkardı. Kendisini yakalamaya çalışanlarla adeta oyun oynayan ve şehirden ayrılmak istemeyen fil, götürülmek istendiğini anlayınca karların üstüne yattı.

''SİRKE GELİP GÖREMEYENLER İÇİN FİLLERİ ŞEHRE GETİRDİK''

Sirk görevlilerinin büyük uğraşları sonucunda her 2 fil yakalanıp sirke geri götürüldü. Öte yandan sirk görevlileri olayla ilgili, “Sirke gelip filleri göremeyenler için filleri şehir halkının ayaklarına getirdik.” yorumunda bulundu.