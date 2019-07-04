Rusya’da ayıya tekme atan adam

Rusya'nın Uzak Doğu'daki Kamçatka bölgesindeki gözlerden uzak ormanlık alanda, fazla cesaretli bir şahıs, ayıyı yakından görüntülemeye çalıştı.
AYIYA YAKLAŞIP TEKME ATTI
Kendi halinde oturan ayının yanına yaklaşan adam, bir süre sonra hayvana tekme attı. Bu sırada şaşkına uğrayan hayvan geriye dönüp adama kükremeye başladı. Kızgın ayı, adamın üzerine koşup kolunu ısırdı, daha sonra yanından kaçtı.
OLAY ANI KAMERADA
Hayrete düşüren görüntüler, adamın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yürek yemiş Rus, ayıya tekme attı