Rusya'da aracını park eden kadın sürücü, arkasında bulunan engelli bir kişinin çıkışını engellediğini ileri sürdü. Sürücü, bu yüzden de tekerlekli sandalye kullanan kişiyle tartışmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Hatta kavga o kadar büyüdü ki kadın sürücü, engelli kişiyi yere atmak için hamle yaptı. Tam bu anda ise çevredekiler duruma müdahale etti.

Rusya'da engelliyle tartışan kadın kavgaya neden oldu VİDEO



YUMRUK ATTI

Çevredekilerin de olaya dahil olmasıyla kavga, tartışmaya dönüştü. Olaya müdahale eden engelli başka bir adam ise sürücünün akrabası tarafından yumruklandı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.