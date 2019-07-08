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Rusya'da engelliyle tartışan kadın kavgaya neden oldu

Rusya'da bir kadın sürücü, aracına engel olduğu gerekçesiyle engelli bir kişiyi yere atmakla tehdit etti. Ardından tartışma büyüdü ve tartışmaya çevredekiler de dahil oldu.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 09:35..
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Rusya'da aracını park eden kadın sürücü, arkasında bulunan engelli bir kişinin çıkışını engellediğini ileri sürdü. Sürücü, bu yüzden de tekerlekli sandalye kullanan kişiyle tartışmaya başladı.

Rusya'da engelliyle tartışan kadın kavgaya neden oldu

ÇEVREDEKİLER DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Hatta kavga o kadar büyüdü ki kadın sürücü, engelli kişiyi yere atmak için hamle yaptı. Tam bu anda ise çevredekiler duruma müdahale etti.

Rusya'da engelliyle tartışan kadın kavgaya neden oldu VİDEO

YUMRUK ATTI

Çevredekilerin de olaya dahil olmasıyla kavga, tartışmaya dönüştü. Olaya müdahale eden engelli başka bir adam ise sürücünün akrabası tarafından yumruklandı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Rusya'da engelliyle tartışan kadın kavgaya neden oldu

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