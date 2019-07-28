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Rusya'da gözaltı sayısı bine ulaştı

Bazı kişilerin belediye meclis üyeliğine adaylıklarının reddedilmesi üzerine başlatılan protestolarda gözaltı sayısı artıyor.

İHA | 28.07.2019 - 11:22..
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Rusya, eylül ayında gerçekleşecek yerel seçim öncesi karışıklık yaşıyor.

Rusya’da eylül ayında yapılacak yerel seçimlere katılmak isteyen bazı muhalif isimlerin, belediye meclis üyelik adaylıklarının onaylanmaması nedeniyle 2 hafta önce Moskova’da başlayan protestolar devam ediyor.

Rusya'da gözaltı sayısı bine ulaştı

GÖSTERİLER MOSKOVA'YA SIÇRADI

Önce St Petersburg'da başlayan ardından da Moskova'ya taşınan gösterilerde, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öğlen saatlerinde Rus polisinin Moskova'da aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan protestolarda, akşam saatlerinde göstericiler ve polis arasına arbede yaşandı. Şiddetlenen protestolarda, polisin gözaltına aldığı kişi sayısının bine yükseldiği belirtildi.

Rusya'da gözaltı sayısı bine ulaştı

PUTİN'E İSTİFA ÇAĞRISI

Polis müdahalesine tepki gösteren muhalifler, orantısız güç kullanıldığını belirterek, adaylıklar kabul edilene kadar protestolara devam edileceğini vurguladı. “Putin'siz Rusya” ve “Putin istifa” sloganları atan göstericiler, polisin müdahalelerine rağmen protestolarını sürdürdü. Çıkan arbedede 2 kişi, ciddi kafa yaralanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tutuklu muhalefet lideri Alexei Navalny, protestoculara 8 Eylül’de yapılacak seçimlerde muhaliflerin adaylığına izin vermeleri için yetkilileri ikna etme çağrısında bulundu. Parlamentoda koltuk sahibi olmayan Navalny ve müttefikleri, devlet televizyonunda kendilerine yeterince zaman ayrılmadığını iddia etti.

Rusya'da gözaltı sayısı bine ulaştı

Rusya'da gözaltı sayısı bine ulaştı

Rusya'da gözaltı sayısı bine ulaştı

Rusya'da gözaltı sayısı bine ulaştı

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