Rusya'nın Ivanovo şehrinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Üstü açık bir otomobilde eğitmeniyle birlikte yolculuk yapan kaplan herkesi bir anda şaşırttı.

KAPLAN ANİDEN YOLA ATLADI

Araçtaki kaplan, otomobiller trafikte durunca aniden yola atladı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kaplanın eğitmeninin tasma ile bağlandığı, eğitmeninin elinden kurtulunca yola atlayarak ters yöne doğru koştuğu ve eğitmenin de onu yakalamaya çalıştığı görüldü.

Rusya'da kaplan otomobilden atladı VİDEO



KAPLAN SALDIRGAN DEĞİL

Rus medyaya konuşan eğitmen, kaplanın sirke ait olduğunu, saldırgan olmadığını belirtti.