taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7075
Euro
6.4071
Altın
1411.69
Borsa
98326.67
Gram Altın
258.853

Rusya'da kaplan otomobilden atladı

Rusya'da trafikte üstü açık bir otomobilden sirke ait olduğu belirlenen bir kaplan dışarı fırladı.

DHA | 16.07.2019 - 16:17..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Rusya'nın Ivanovo şehrinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Üstü açık bir otomobilde eğitmeniyle birlikte yolculuk yapan kaplan herkesi bir anda şaşırttı.

Rusya'da kaplan otomobilden atladı

KAPLAN ANİDEN YOLA ATLADI

Araçtaki kaplan, otomobiller trafikte durunca aniden yola atladı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kaplanın eğitmeninin tasma ile bağlandığı, eğitmeninin elinden kurtulunca yola atlayarak ters yöne doğru koştuğu ve eğitmenin de onu yakalamaya çalıştığı görüldü.

Rusya'da kaplan otomobilden atladı VİDEO

KAPLAN SALDIRGAN DEĞİL

Rus medyaya konuşan eğitmen, kaplanın sirke ait olduğunu, saldırgan olmadığını belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

235
Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

169
Alessandra Ambrosio tatilde

Alessandra Ambrosio tatilde

73
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

74
Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi

Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi

48
S-400 sevkiyatında beşinci gün

S-400 sevkiyatında beşinci gün

99
İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir