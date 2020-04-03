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Rusya'da korona gerçekleri saklandı diyen doktora gözaltı

Doktor Vasilyeva'nın, polisin sert müdahalesiyle yere düştüğü ve ardından gözaltına alındığı belirtildi.

AA |
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Rusya'da korona gerçekleri saklandı diyen doktora gözaltı

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, ülkede koronavirüs ile ilgili yalan bilgiler yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Doktorlar Birliği Sendikasının Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Vasilyeva'nın Rusya'nın Novgorod bölgesinde, polisin sert müdahalesiyle yere düştüğü ve bayıldığı, ardından gözaltına alındığı belirtildi.

DOKTORA KORONAVİRÜS GÖZALTISI

Vasilyeva ve bazı sendika çalışanlarına yönelik Novgorod bölgesinde "yüksek hazırlık durumu" ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından tutanak düzenlenmişti.

Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva, internet üzerinden koronavirüs ile ilgili yalan bilgiler yaydığı iddiasıyla 30 Mart'ta Soruşturma Komitesine çağrılmıştı.

Vasilyeva, daha önce koronavirüs salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürmüştü.

Rusya'da korona gerçekleri saklandı diyen doktora gözaltı

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