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Rusya'da tır ile depo arasında kalan işçi öldü

Rusya’da bir işçi, depoya yanaşan tırın arkasında kalarak hayatını kaybetti.

İHA | 14.01.2020 - 05:01..
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Rusya’nın Ekaterinburg kentinde bulunan Lane Prokhodnaya caddesinde toptan mağaza deposuna mal getiren bir yük tırı, depoya yanaşmaya çalışıyordu.

Deponun kapılarını açan işçiyi fark etmeyen tır sürücüsü işçiyi, tırın kasası ile depo kapısı arasına sıkıştırarak hayatını kaybetmesine neden oldu. İşçi, sağlık ekipleri olay yerine gelmeden hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polisler olaya ilişkin inceleme başlatırken, sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık makamları ise soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

Tırın arkasında kalan işçi hayatını kaybetti VİDEO

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