Rusya'da tır ile depo arasında kalan işçi öldü

Sinop'ta traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

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Bursa'da 2 hırsız suçüstü yakalandı

Bursa’da bir pastahaneyi üç kez soyan hırsızlar, dördüncü kez girdikleri pastahanede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.