taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0178
Euro
6.5707
Altın
1569.14
Borsa
118341.52
Gram Altın
303.911
Bitcoin
59196.98

Rusya'da trafo patlamasından 24 bin kişi etkilendi

Moskova’da bir trafoda meydana gelen patlamada alevler metrelerce yükseldi.

İHA | 11.02.2020 - 04:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Podolsk kentinde geniş bir alanın elektrik dağıtım işlevini gören büyük bir trafoda patlama meydana geldi.

ALEVLER BİNA BOYUNA ULAŞTI

Trafonun patlamasıyla alevler apartman boyuna kadar ulaştı. Savaşı anımsatan görüntülere neden olan patlama nedeniyle trafo çevresindeki binaların camları kırıldı.

24 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Patlama nedeniyle bölgedeki 125 evin elektrik, su ve doğalgazları kesilirken, patlamadan toplam 24 bin kişi etkilendi. Patlama sonucu can kaybı yaşanmazken, maddi zararın oldukça yüksek olduğu açıklandı.

SORUN HALA DEVAM EDİYOR

Patlama kentte paniğe neden olurken, bölgeden geçen bir sürücü patlamayı tesadüfen araç kamerasıyla kaydetti. Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne sererken, sorunun hala devam ettiği açıklandı. Bazı bölgelere elektrik verilirken, bazı noktalarda ise hala elektrik sorunu yaşandığı ifade edildi.
Yetkililer, patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaya devam edildiğini açıkladı.

Rusya’da trafo bomba gibi patladı VİDEO


İlginizi Çekebilir
Kedi, uyuyan sahibini ısırarak yangından kurtardı
Rusya'da Lyoşa lakaplı kedi, dairede çıkan yangını haber vermek için 79 yaşındaki sahibini önce miyavlayarak uyandıramayınca, boynundan ısırarak ölümden kurtardı.
Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor
Doğu Afrika'ya 3 aydır yayılan çöl çekirgesi sürüsü, Kenya, Somali ve Etiyopya’dan sonra Uganda ve Tanzanya’ya da ulaştı.
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomat ve yanındaki iki kişiyi şehit eden, iki kişi hakkında idam cezası verildi.
Çin Devlet Başkanı maske takıp sokağa indi
Şi Cinping, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin halkını selamladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
78
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
67
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
40
Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor
Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor
19
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
5
Marmaris açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
5
Güneşi gözlemleyecek uydu uzaya fırlatıldı
Güneşi gözlemleyecek uydu uzaya fırlatıldı
2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir