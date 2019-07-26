Rusya'da Türkiye ile yeni bir ortak üretim açıklaması

ABD, Türkiye'yi hava savunma sistemleri konusunda yıllarca oyaladı. Türkiye, bu duruma Rusya ile S-400 anlaşaması yaparak cevap verdi.

Bu alanda ABD'nin en büyük rakibi olan Rusya da Türkiye'ye ortak üretim teklifi yaptı.

ABD TEHDİT EDİYOR

S-400'lerin sevkiyatı Nisan 2020'de tamamlanacak. Ancak öte yandan ABD, Türkiye'yi S-400 aldığı için F-35 vermemekle tehdit ediyor.

TÜRKİYE'NİN B PLANI VAR

Türkiye böyle bir senaryo için de başka bir planı devreye sokacak. Rusya ve Türkiye havacılık alanında da önemli ve büyük bir işbirliğine imza atabilir.

Bu duruma Rusya da olumlu bakıyor.

BAKAN BİLGİ VERDİ

Antalya’da yapılan Rus-Türk hükümetlerarası komisyon toplantısının ardından Rossiya-24 televizyonuna konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, “Helikopter alımı, helikopter üretimi yapacak ortak işletmenin kurulmasını görüştük. Gelecekte SSJ 100 ve MS-21 uçaklarının alımı ve ortak üretim olasılığı var.” dedi.

FOTOĞRAF: Suhoy Superjet 100 (SSJ 100)

FOTOĞRAF: Irkut MS-21

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